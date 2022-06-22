РФ обстріляла дві громади на Сумщині: 20 "приходів"
Росія в ніч на 22 червня обстріляла Есманську і Новослобідську громади на Сумщині, обійшлося без жертв та руйнувань
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграм.
"Вночі та зранку ворог обстрілював з мінометів Есманську та Новослобідську громади. 20 "приходів", - написав він.
Жертв та руйнувань попередньо немає, додав Живицький.
Однак внаслідок російських обстрілів Краснопільської громади 21 червня поранено шестеро людей, повідомив голова ОВА з посиланням на уточнені дані.
- Росія 21 червня вбила людину і поранила шестеро дітей на Донеччині, обстрілявши Часовий Яр.
- Станом на 22 червня росіяни зосередились на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адмінмежі Луганщини.
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