Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграм.

"Вночі та зранку ворог обстрілював з мінометів Есманську та Новослобідську громади. 20 "приходів", - написав він.

Жертв та руйнувань попередньо немає, додав Живицький.

Однак внаслідок російських обстрілів Краснопільської громади 21 червня поранено шестеро людей, повідомив голова ОВА з посиланням на уточнені дані.

Росія 21 червня вбила людину і поранила шестеро дітей на Донеччині, обстрілявши Часовий Яр.

Станом на 22 червня росіяни зосередились на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адмінмежі Луганщини.

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