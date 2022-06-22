Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграм.

"Шестеро поранених дітей — наслідок вчорашнього обстрілу Часового Яру", - написав він.

За його словами, росіяни 21 червня завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка, що в межах Часового Яру. За попередньою інформацією, використали касетні снаряди.

Всього внаслідок обстрілу загинула 1 людина, 11 дістали поранення.

Нагадаємо, росіяни зосередились на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адмінмежі Луганщини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb