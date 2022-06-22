Росія вбила людину і поранила шестеро дітей на Донеччині, обстрілявши Часовий Яр
Російські війська на Донеччині 21 червня обстріляли Часовий Яр, внаслідок чого одна людина загинула, ще 11 поранено, серед них шестеро дітей
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграм.
"Шестеро поранених дітей — наслідок вчорашнього обстрілу Часового Яру", - написав він.
За його словами, росіяни 21 червня завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка, що в межах Часового Яру. За попередньою інформацією, використали касетні снаряди.
Всього внаслідок обстрілу загинула 1 людина, 11 дістали поранення.
- Нагадаємо, росіяни зосередились на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адмінмежі Луганщини.
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