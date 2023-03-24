РФ обстріляла Есманську громаду на Сумщині: пошкоджено будинок культури, адмінприміщення та лінію електропередачі

Про це повідомляє Сумська ОВА.

По Есманській громаді росіяни били з мінометів - 11 прильотів. Також зафіксовано 8 прильотів зі ствольної артилерії. Внаслідок артобстрілу пошкоджено будинок культури, адміністративне приміщення та лінію електропередачі.

Миропільська громада: 12 мін ворог скинув на Миропілля. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Про постраждалих інформації немає.



