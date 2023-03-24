РФ обстріляла Есманську громаду на Сумщині: пошкоджено будинок культури, адмінприміщення та лінію електропередачі
За п'ятницю, 24 березня, російські терористи обстріляли території Есманської та Миропільської громад Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
По Есманській громаді росіяни били з мінометів - 11 прильотів. Також зафіксовано 8 прильотів зі ствольної артилерії. Внаслідок артобстрілу пошкоджено будинок культури, адміністративне приміщення та лінію електропередачі.
Миропільська громада: 12 мін ворог скинув на Миропілля. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
Про постраждалих інформації немає.
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