РФ обстріляла Марганець і Нікополь: постраждали дві літні жінки
Ввечері 25 квітня російські загарбники обстріляли з важкої артилерії Марганець і Нікополь Дніпропетровської області
Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Надвечір ворог обстріляв Нікопольський район. Відкрив вогонь з важкої артилерії по Марганцю та Нікополю. У Марганці постраждали дві жінки - 64 і 77 років. Вони лікуватимуться амбулаторно", - написав Лисак.
Крім того, в Марганці окупанти пошкодили дві адмінбудівлі, 8 приватних будинків, п'ятиповерхівку та двоповерхівку, знищили 2 та понівечили 12 господарських споруд, побили газогін та лінії електропередач. Також унаслідок обстрілу загорівся гараж, вогонь загасили пожежники.
У Нікополі загарбники пошкодили приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автомобілі.
- Раніше в цей день РФ обстріляла центр Куп'янська на Харківщині, убивши двох і поранивши 10 людей.
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