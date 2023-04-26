Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Надвечір ворог обстріляв Нікопольський район. Відкрив вогонь з важкої артилерії по Марганцю та Нікополю. У Марганці постраждали дві жінки - 64 і 77 років. Вони лікуватимуться амбулаторно", - написав Лисак.

Крім того, в Марганці окупанти пошкодили дві адмінбудівлі, 8 приватних будинків, п'ятиповерхівку та двоповерхівку, знищили 2 та понівечили 12 господарських споруд, побили газогін та лінії електропередач. Також унаслідок обстрілу загорівся гараж, вогонь загасили пожежники.

У Нікополі загарбники пошкодили приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автомобілі.