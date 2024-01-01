Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ обстріляла житловий будинок на Херсонщині: загинула літня жінка, травмовано її доньку

РФ обстріляла житловий будинок на Херсонщині: загинула літня жінка, травмовано її доньку

1 січня, 2024 понедiлок
12:51
Війна з Росією Херсонщина

Уранці понеділка, 1 січня, російські війська завдали удару по житловому будинку у селищі Велетенське Херсонської області. З-під завалів дістали тіло літньої жінки, її доньку вдалося врятувати

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що 73-річна жінка отримала смертельні травми. Її тіло працівники ДСНС дістали з-під знищеної оселі. 

Крім того, її 50-річну доньку вдалося врятувати. Її шпиталізували з пораненням ноги та спини.

За даними Херсонської прокуратури, окупанти обстріляли Велетенське о 11:10, використавши артилерію. Приватний будинок повністю зруйнований.

  • У ніч на 1 січня 2024 року російські "шахеди" атакували Одесу, внаслідок чого загинув 15-річний підліток, ще 8 людей поранено. Влучання БПЛА зафіксували у Дніпрі, на Київщині працювала ППО. Також окупанти обстріляли Нікополь і Покровськ - там поранено 2 людей, зокрема, дитину.

російська армія
Херсонщина
ракетний удар
Читайте також:
Російські військові
1 січня, 2024 понедiлок
В ISW назвали причини збільшення російських втрат на війні проти України
Ізраїль танк
1 січня, 2024 понедiлок
ЦАХАЛ вносить корективи до свого розгортання в Секторі Гази для тривалої війни
31 грудня, 2023 неділя
Російська ракета поцілила у будинок відомої одеської піаністки: жінка була на гастролях за кордоном
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.14
    Купівля 38.14
    Продаж 39.03
  • EUR
    Купівля 42.01
    Продаж 43.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
1 січня
12:39
Київ, ялинка
Тепло, як у квітні: у Києві 30 грудня зафіксували три температурні рекорди
12:04
OPINION
Мирослав Гай
На війні не можна дурити ні себе, ні інших
12:01
Міністр закордонних справ Мальти та новий голова ОБСЄ Єн Борг
Мальта розпочала головування в ОБСЄ після ветування РФ і Білоруссю затвердження Естонії
11:26
Лінас Лінкявічюс
"У Росії лайно попереду, в минулому і під ногами": ексочільник МЗС Литви про новорічну промову Путіна
11:25
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
"Росіяни не дали послухати президента": боєць ЗСУ Ієвлєв розповів, як на Горлівському напрямку зустріли Новий рік
10:54
Японія
В Японії стався потужний землетрус, людей попередили про цунамі
10:31
втрати окупантів
У грудні 79-а ОДШБр ліквідувала понад півтисячі окупантів і знищила та пошкодила 104 одиниці ворожої бронетехніки
10:18
Оновлено
Наслідки атаки на Одесу у ніч на 1 січня 2024 року
Удари РФ у новорічну ніч: в Одесі загинув підліток, є постраждалі, у Покровську поранено малолітню дитину та літню жінку
10:07
OPINION
Валерій Пекар
Чи адекватно ми уявляємо колективне майбутнє?
10:01
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Кількість загиблих унаслідок масованої повітряної атаки по Україні 29 грудня зросла. Усі деталі
09:53
Папа Франциск
Папа Римський Франциск закликав молитися за "мученицький український народ"
09:47
Бєлгород
Під час атаки по РФ 30 грудня у Бєлгороді знищили офіцера Слідкому, - ГУР
09:24
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
Сі Цзіньпін привітав Байдена з ювілеєм дипвідносин і заявив про готовність співпрацювати
09:19
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Сили ППО у новорічну ніч знищили 87 із 90 ворожих "шахедів"
08:24
Сухопутні війська ЗСУ
Українські війська просунулися на південний схід від Куп’янська, - ISW
08:04
Оновлено
ЗСУ, міномет, міна
Протягом минулої доби ЗСУ знищили 780 окупантів, 6 танків та 18 артсистем, - Генштаб
08:02
OPINION
Віктор Трегубов
Як виграються війни
07:44
Джо Байден
Байден назвав допомогу Україні одним з головних досягнень США у 2023 році
07:15
Венеція, Італія
Венеція ввела додаткові обмеження для туристів
06:48
Російські військові
В ISW назвали причини збільшення російських втрат на війні проти України
01:25
Володимир Зеленський на Різдво-2023
"Ще один рік нашої боротьби за незалежність", - Зеленський у новорічному зверненні
00:11
Ізраїль танк
ЦАХАЛ вносить корективи до свого розгортання в Секторі Гази для тривалої війни
2023, неділя
31 грудня
23:47
Алієв приймає парад у Ханкеді (8 листопада 2023 року)
Азербайджан вкладе півмільярда доларів у власне військове виробництво
23:14
СБУ вітає з новим 2024 роком
У 2024 році СБУ обіцяє окупантам "продовження" з Кримським мостом та нову бавовну
22:38
Валерій Залужний
Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується, - Залужний про 2024 рік
21:44
Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук
З початку повномасштабної війни українці знищили 1709 російських ракет різного типу та 3095 "шахедів"
21:01
"Час бере своє", - королева Данії Маргрете ІІ оголосила про зречення престолу
20:44
Вечірка у стилі хентай у Мінську
Щоб як у Москві. У Мінську дали по 15 діб арешту учасникам 18+ вечірки у стилі хентай
20:05
Огляд
Пожежа на десантному кораблі «Новочеркаськ»
Знищення десантного корабля, "бавовна" у Севастополі та дрони над Бєлгородщиною: де у росіян вибухало цього тижня
20:03
OPINION
Галина Пагутяк
Рік інформаційної війни
19:50
ЗСУ взимку
На лівобережжі Херсонщини росіяни за добу 9 разів безуспішно штурмували українські позиції, - Генштаб
19:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 грудня: скільки коштують долар і євро в останній день року
19:06
Таїланд
Катер з російськими туристами врізався у скелі в Таїланді: є жертви
19:00
Інтерв’ю
Анатолій Дністровий
Всі сили РФ кинуті на те, щоб український соціум повірив, що він зазнав поразки, - Дністровий
18:54
Судно AROYAT
Ізраїль дозволить кораблям доставляти допомогу в Газу
18:30
Естонія
Естонія виділила €730 тисяч на допомогу українським біженцям
18:10
блокпост
Лише за встановленим порядком, - комендант Київщини пояснив, чи буде вручення повісток на блокпостах
18:08
OPINION
Сергій Громенко
Чому на Заході бояться повалити Путіна?
18:00
Гроші
Гетьманцев заперечує, що кожен грошовий переказ з картки на картку нібито оподатковуватиметься на 18%
17:08
Інтерв’ю
Павел Залевський
Європа повинна взяти більше відповідальності за безпеку на своїй території, - держсекретар міноборони Польщі Залевський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV