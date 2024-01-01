РФ обстріляла житловий будинок на Херсонщині: загинула літня жінка, травмовано її доньку
Уранці понеділка, 1 січня, російські війська завдали удару по житловому будинку у селищі Велетенське Херсонської області. З-під завалів дістали тіло літньої жінки, її доньку вдалося врятувати
Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що 73-річна жінка отримала смертельні травми. Її тіло працівники ДСНС дістали з-під знищеної оселі.
Крім того, її 50-річну доньку вдалося врятувати. Її шпиталізували з пораненням ноги та спини.
За даними Херсонської прокуратури, окупанти обстріляли Велетенське о 11:10, використавши артилерію. Приватний будинок повністю зруйнований.
- У ніч на 1 січня 2024 року російські "шахеди" атакували Одесу, внаслідок чого загинув 15-річний підліток, ще 8 людей поранено. Влучання БПЛА зафіксували у Дніпрі, на Київщині працювала ППО. Також окупанти обстріляли Нікополь і Покровськ - там поранено 2 людей, зокрема, дитину.
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