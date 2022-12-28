РФ оголосила персоною нон ґрата литовського посла Цибулскієне

Про це повідомили в МЗС РФ.

Зазначають, що в середу, 28 грудня, до відомства викликали тимчасову повірену у справах Литви в Росії Юргіту Цибулскієне. Там їй "заявлено рішучий протест" через те, що 1 грудня з посольства РФ у Вільнюсі вислали співробітника.

Також у відповідь на дії Литви Росія оголосила персоною нон ґрата одного з послів Литви в РФ. Він повинен буде залишити територію РФ упродовж п'яти днів.

1 грудня співробітнику посольства Росії в Литві вручили ноту про оголошення його персоною нон ґрата.