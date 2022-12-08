РФ отримує 80% розвідувальної інформації з відкритих джерел, подекуди через спілкування з дітьми, – проєкт stop_sexтинг
Засновниця освітнього проєкту #stop_sexтинг Дьякова зауважила, що Росія отримує 80% розвідданих з українських соцмереж та сайтів, подекуди через спілкування з дітьми
Про це розповіла під час брифінгу в Медіацентрі засновниця освітнього проєкту #stop_sexтинг та радниця з питань захищеності людини в Інтернеті при віцепрем'єр-міністрові - міністрі цифрової трансформації Анастасія Дьякова.
"Держспецзв’язок каже, що приблизно 80% розвідувальної інформації Росія отримує з відкритих джерел - тобто через соціальні мережі, через сайти", - каже Дьякова.
Засновниця проєкту наголошує, що подекуди РФ отримує інформацію від українських дітей в інтернеті.
"Ми маємо в Україні випадки, коли Росія налагоджувала в інтернеті контакт з нашими дітьми, і різними варіантами здобувала через них інформацію. Тому ми вчимо дітей, що можна публікувати, що не можна, з ким можна, а з ким не можна спілкуватися. Це дуже важливі моменти, які треба проговорювати з дітьми", - наголосила Дьякова.
Батьків просять говорити з дітьми про безпеку в інтернеті та контролювати контент, який вони дивляться, додала засновниця освітнього проєкту #stop_sexтинг.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.51
Купівля 39.51Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе