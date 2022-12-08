Про це розповіла під час брифінгу в Медіацентрі засновниця освітнього проєкту #stop_sexтинг та радниця з питань захищеності людини в Інтернеті при віцепрем'єр-міністрові - міністрі цифрової трансформації Анастасія Дьякова.

"Держспецзв’язок каже, що приблизно 80% розвідувальної інформації Росія отримує з відкритих джерел - тобто через соціальні мережі, через сайти", - каже Дьякова.

Засновниця проєкту наголошує, що подекуди РФ отримує інформацію від українських дітей в інтернеті.

"Ми маємо в Україні випадки, коли Росія налагоджувала в інтернеті контакт з нашими дітьми, і різними варіантами здобувала через них інформацію. Тому ми вчимо дітей, що можна публікувати, що не можна, з ким можна, а з ким не можна спілкуватися. Це дуже важливі моменти, які треба проговорювати з дітьми", - наголосила Дьякова.

Батьків просять говорити з дітьми про безпеку в інтернеті та контролювати контент, який вони дивляться, додала засновниця освітнього проєкту #stop_sexтинг.

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