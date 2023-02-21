РФ перебуває в "таёжном тупике". В ОП відреагували на виступ Путіна

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що РФ перебуває в безумовному "таёжном тупике". І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь "нацисти, марсіани і теорії змови", - написав він.