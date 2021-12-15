РФ передала США пропозиції щодо безпекових гарантій, - Кремль

Про це пише російський Інтерфакс.



За словами Юрія Ушакова, Володимир Путін під час відеосаміту з очільником КНР Сі Цзіньпіном заявив, що російська сторона передала американській пропозиції з гарантій безпеки РФ.



"Президент поінформував, що буквально сьогодні в нашому МЗС американським представникам було передано конкретні пропозиції, спрямовані на вироблення юридичних гарантій забезпечення безпеки Росії", - зазначив помічник Володимира Путіна.

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