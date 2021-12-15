РФ передала США пропозиції щодо безпекових гарантій, - Кремль
Помічник президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія висловила США пропозиції стосовно гарантій безпеки
Про це пише російський Інтерфакс.
За словами Юрія Ушакова, Володимир Путін під час відеосаміту з очільником КНР Сі Цзіньпіном заявив, що російська сторона передала американській пропозиції з гарантій безпеки РФ.
"Президент поінформував, що буквально сьогодні в нашому МЗС американським представникам було передано конкретні пропозиції, спрямовані на вироблення юридичних гарантій забезпечення безпеки Росії", - зазначив помічник Володимира Путіна.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.03
Купівля 27.03Продаж 27.29
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.8
- Актуальне
- Важливе