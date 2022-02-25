РФ підбила корабель під прапором Молдови у Чорному морі, - Залужний
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Росія підбила в Чорному морі корабель під прапором Молдови
Про це Залужний написав у Facebook.
"Бункеровщик "Міленіум Спіріт" під прапором Молдови за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем. Обставини з'ясовуються, зв'язку з судном немає", - написав Залужний.
- Нагадаємо, раніше російський військовий корабель атакував український острів Зміїний, унаслідок чого загинули 13 прикордонників, які відмовилися здатися і відповіли окупантам побажанням іти на **й.
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