Російські кораблі атакували острів Зміїний, ЗСУ тримають оборону

Про це йдеться у Facebook ДПСУ.



"Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону. Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ "Москва" та "Василий Быков", - йдеться у повідомленні.

