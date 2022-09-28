РФ планує скликати Радбез ООН через "провокації" довкола "Північних потоків"
Росія планує скликати засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з "провокаціями" довкола "Північних потоків"
Про це йдеться у твіті МЗС Росії з заявою речниці відомства Марії Захарової.
Захарова написала, що засідання хочуть скликати у зв’язку з "провокаціями" довкола трубопроводів.
Відомо, що у ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік-2" сталося раптове падіння тиску. Пізніше стало відомо, що газ з російського газопроводу "Північний потік - 2" потрапив до Балтійського моря внаслідок пошкодження трубопроводів.
- 27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.
- 28 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі. Того ж дня Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на витікання газу на російських трубопроводах системи "Північний потік"
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