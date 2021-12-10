РФ пригрозила "серйозними наслідками" через нібито підхід українського судна до Керченської протоки

Про це повідомляє "РИА Новости".



"Будь-яка незначна провокація може призвести до дуже і дуже серйозних наслідків", - заявив Пєсков.



Речник Путіна назвав рух судна "Донбас" у Азовському морі прикладом потенційно небезпечних і шкідливих дій.

Нагадаємо, 9 грудня ФСБ заявила, що корабель ВМС України "Донбас" рухається у бік Керченської протоки та не реагує на вимоги про зміну курсу.Міністр оборони України Олексій Резніков назвав заяву ФСБ інформаційним вкидом з боку РФ і наголосив, що судно "Донбас" не заходило "у чутливі зони та виконує завдання у територіальних водах України.

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