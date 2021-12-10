РФ пригрозила "серйозними наслідками" через нібито підхід українського судна до Керченської протоки
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав провокацією нібито підхід судна "Донбас" ВМС України до Керченської протоки та пригрозив "серйозними наслідками"
Про це повідомляє "РИА Новости".
"Будь-яка незначна провокація може призвести до дуже і дуже серйозних наслідків", - заявив Пєсков.
Речник Путіна назвав рух судна "Донбас" у Азовському морі прикладом потенційно небезпечних і шкідливих дій.
Міністр оборони України Олексій Резніков назвав заяву ФСБ інформаційним вкидом з боку РФ і наголосив, що судно "Донбас" не заходило "у чутливі зони та виконує завдання у територіальних водах України.
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