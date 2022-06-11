РФ поширює фейки про нібито блокування заводу "Азот" на Луганщині
На Луганщині окупанти поширюють фейки про нібито блокування ними заводу "Азот" у Сєверодонецьку, але ЗСУ утримують промзону міста
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Інформація про блокування заводу "Азот" - цілковита брехня, яку розповсюджують російські пропагандисти. Всі інші "деталі", описані на скрині, - хвора фантазія Мірошника", - наголосив він.
Сергій Гайдай зауважив, що українські військові тримають промзону Сєверодонецька та знищують окупантів у місті. Голова ОВА закликав громадян вірити тільки офіційній інформації.
- 11 червня російські окупанти продовжують штурмові дії в Сєвєродонецьку.
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