Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Інформація про блокування заводу "Азот" - цілковита брехня, яку розповсюджують російські пропагандисти. Всі інші "деталі", описані на скрині, - хвора фантазія Мірошника", - наголосив він.

Сергій Гайдай зауважив, що українські військові тримають промзону Сєверодонецька та знищують окупантів у місті. Голова ОВА закликав громадян вірити тільки офіційній інформації.

11 червня російські окупанти продовжують штурмові дії в Сєвєродонецьку.

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