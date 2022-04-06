РФ поширює фейки про те, що Захід надає Україні застарілу та неякісну зброю, - Центр при РНБО

Про це попереджає Центр протидії дезінформації.



"Після поразки російських окупантів на Півночі нашої країни, ворог здійснює передислокацію на Донбас. Водночас пропагандистські медіа повернулись до фейків про те, що "західні країни поставляють до України неякісну та застарілу зброю"", - ідеться в повідомленні.



Так росіяни намагаються поширити паніку серед українців. Зіткнувшись із опором на тимчасово окупованих територіях України, загарбники вдаються до інформаційного тероризму, щоб деморалізувати та зупинити боротьбу громадян.



"За допомогою Javelin та Stinger зупинити удари крилатих ракет просто неможливо", - розповідають російські пропагандисти.



Однак з початку повномасштабного вторгнення РФ Міноборони України регулярно звітує про збиті російські крилаті ракети: над Вінниччиною, Херсонщиною, Харківщиною, Миколаївщиною.



"Ймовірно, у такий спосіб ворог вже зараз готує інформаційне поле для переможних повідомлень про "нові визволені" на Донбасі населені пункти, за які видаватимуть території, що перебувають під тимчасовою окупацією з 2014", - зауважили в Центрі при РНБО.



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