РФ поширює фейки про те, що Захід надає Україні застарілу та неякісну зброю, - Центр при РНБО
Після поразки РФ на Півночі України російські пропагандисти поширють фейки про неякісність Javelin та Stinger, наданих українцям західними партнерами
Про це попереджає Центр протидії дезінформації.
"Після поразки російських окупантів на Півночі нашої країни, ворог здійснює передислокацію на Донбас. Водночас пропагандистські медіа повернулись до фейків про те, що "західні країни поставляють до України неякісну та застарілу зброю"", - ідеться в повідомленні.
Так росіяни намагаються поширити паніку серед українців. Зіткнувшись із опором на тимчасово окупованих територіях України, загарбники вдаються до інформаційного тероризму, щоб деморалізувати та зупинити боротьбу громадян.
"За допомогою Javelin та Stinger зупинити удари крилатих ракет просто неможливо", - розповідають російські пропагандисти.
Однак з початку повномасштабного вторгнення РФ Міноборони України регулярно звітує про збиті російські крилаті ракети: над Вінниччиною, Херсонщиною, Харківщиною, Миколаївщиною.
"Ймовірно, у такий спосіб ворог вже зараз готує інформаційне поле для переможних повідомлень про "нові визволені" на Донбасі населені пункти, за які видаватимуть території, що перебувають під тимчасовою окупацією з 2014", - зауважили в Центрі при РНБО.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе