РФ повідомила про зустріч дипломатів США та Росії в Стамбулі
Заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков заявив про зустріч директорів департаментів зовнішньополітичних відомств Росії та США у Стамбулі
Про це повідомили росЗМІ з посиланням на слова Рябкова.
За його словами, у ході переговорів обговорюються питання роботи посольств та "подразники" у двосторонніх відносинах.
"Так, справді у Стамбулі відбувається зустріч на рівні директорів профільних департаментів. Це в принципі захід, що періодично проводиться, для обговорення "подразників" у двосторонніх відносинах. Після деякої паузи ми відновили контакт з американцями на цю тему", - сказав Рябков на засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай".
- Станом на 3 серпня було відомо, що Вашингтон мав намір почати переговори з Росією про заміну Договору про СНО, що закінчується у 2026 році.
- 8 листопада стало відомо, що Росія і США готуються зустрітися для обговорення відновлення інспекцій об'єктів атомної зброї в межах нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) – відповідні переговори були призупинені з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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