РФ пригрозила зупинити газопровід "Північний потік-1"
У відповідь на санкції ЄС та зупинку "Північного потоку-2" Москва почала погрожувати зупинити газопровід "Північний потік-1" у Балтійському морі
Про це заявив віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак, повідомляє ZDF.
"Ми маємо повне право прийняти "дзеркально справедливе" рішення і ввести ембарго на проходження газу по газопроводу "Північний потік-1", - сказав він в ефірі державного російського телебачення.
Зазначається, що це вперше з початку війни проти України Росія відкрито погрожує припинити постачання газу по газопроводу "Північний потік-1" у Балтійському морі.
Новак додав, що газопровід зараз працює на максимумі.
"Але ми ще не ухвалили такого рішення. Ніхто не виграє", - заявив міністр, коментуючи зупинку "Північного потоку-2".
Нагадаємо, Берлін зупинив сертифікацію "Північного потоку-2" після вторгнення РФ в Україну 24 лютого.
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