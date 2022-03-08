РФ пригрозила зупинити газопровід "Північний потік-1"

Про це заявив віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак, повідомляє ZDF.



"Ми маємо повне право прийняти "дзеркально справедливе" рішення і ввести ембарго на проходження газу по газопроводу "Північний потік-1", - сказав він в ефірі державного російського телебачення.



Зазначається, що це вперше з початку війни проти України Росія відкрито погрожує припинити постачання газу по газопроводу "Північний потік-1" у Балтійському морі.



Новак додав, що газопровід зараз працює на максимумі.



"Але ми ще не ухвалили такого рішення. Ніхто не виграє", - заявив міністр, коментуючи зупинку "Північного потоку-2".



Нагадаємо, Берлін зупинив сертифікацію "Північного потоку-2" після вторгнення РФ в Україну 24 лютого.



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