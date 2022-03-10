РФ приписує своїм військовим вигадані досягнення, - Центр при РНБО

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.



"Росія на фоні своїх провальних наступальних дій приписує собі вигадані перемоги. На цей раз один ЗРК окупантів за бій збив 9 літаків і 5 безпілотників, з яких один "Байрактар"", - ідеться в заяві.



Жодних доказів цих досягнень РФ не має. У Центрі при РНБО додали, що українці під час прочитання таких публікацій "тільки посміхаються, бо розуміють весь абсурд прочитаного".

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