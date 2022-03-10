РФ приписує своїм військовим вигадані досягнення, - Центр при РНБО
Російські пропагандисти приписують своїм військам в Україні фейкові перемоги на тлі провального наступу
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
"Росія на фоні своїх провальних наступальних дій приписує собі вигадані перемоги. На цей раз один ЗРК окупантів за бій збив 9 літаків і 5 безпілотників, з яких один "Байрактар"", - ідеться в заяві.
Жодних доказів цих досягнень РФ не має. У Центрі при РНБО додали, що українці під час прочитання таких публікацій "тільки посміхаються, бо розуміють весь абсурд прочитаного".
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