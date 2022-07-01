РФ ракетним ударом по Одещині пошкодила дитячий реабілітаційний центр, що належить Молдові: один співробітник загинув, п'ятеро поранені

Про це повідомила міністерка охорони здоров'я Молдови Алла Немеренко.

На час пандемії діяльність центру припинили та досі не відновили. На час удару в будівлі перебували працівники.

"Після нападу Центр не сильно постраждав, були вибиті тільки вікна котельні. Але з жалем нам повідомили, що п'ятьох співробітників Центру поранено і один загинув. Усі вони проживали у будівлі, яка постраждала від обстрілу". - написала міністерка.

1 липня по Одещині було завдано ракетного удару із літаків стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Внаслідок удару пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Загинуло щонайменше 21 людина.

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