РФ стягує війська до кордонів Фінляндії на тлі заяв про можливий вступ країни в НАТО, - Daily Mail
На території РФ у напрямку до кордону з Фінляндією помічено важке озброєння, включаючи ракетні системи
Про це повідомляє Daily Mail.
На відео зафіксовано, як біля кордону з російського боку рухаються дорогою два берегові ракетні комплекси.
Попередньо, це мобільна система берегової оборони К-300П "Бастіон-П", призначена для знищення надводних кораблів.
- За даними The Times, уряди Фінляндії та Швеції мають намір приєднатися до НАТО вже влітку через напад Росії на Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.72
- Актуальне
- Важливе