РФ тричі за вечір обстріляла Сумщину: пошкоджено будинок
Російські війська ввечері 30 квітня випустили вісім снарядів по прикордонню Сумщини, унаслідок чого було пошкоджено будинок
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у телеграмі.
З 21:25 до 21:35 зафіксували три приходи з міномета 120 мм у районі Зноб-Новгородського. Унаслідок російського обстрілу постраждав приватний будинок.
З 21:30 до 21:32 росіяни двічі гатили з міномета 120 мм поблизу Середини-Буди.
З 21:35 до 21:40 було три прильоти зі ствольної артилерії в районі Ромашкового.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
- 30 квітня війська РФ випустили 30 снарядів по Чернігіщині та Сумщині, поцілили в будинки та підприємства.
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