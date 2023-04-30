РФ тричі за вечір обстріляла Сумщину: пошкоджено будинок

Про це повідомило оперативне командування "Північ" у телеграмі.

З 21:25 до 21:35 зафіксували три приходи з міномета 120 мм у районі Зноб-Новгородського. Унаслідок російського обстрілу постраждав приватний будинок.

З 21:30 до 21:32 росіяни двічі гатили з міномета 120 мм поблизу Середини-Буди.

З 21:35 до 21:40 було три прильоти зі ствольної артилерії в районі Ромашкового.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.