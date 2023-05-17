РФ тримає ракетоносії в Чорному й Азовському морях, - Гуменюк
Росіяни станом на ранок 17 травня тримають ракетний корабель в Азовському морі та ще два ракетоносії - у Чорному
Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан першого рангу Наталія Гуменюк в етері Еспресо.
"Угруповання РФ у Чорному морі досить потужне: десять кораблів, але зараз вони роззосереджують його не тільки на Чорне море, а й на Азовське, щоб не бути ураженими та приховати свої дії від нашої ППО", - наголосила вона.
За словами Наталії Гуменюк, росіяни тримають малий ракетний корабель в акваторїі Азовського моря, трохи північніше від Керченської протоки. Два надводні ракетоносії залишаються в Чорному.
"Саме з них, вочевидь, і була нічна атака "калібрами"", - зауважила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.
- Увечері 16 травня пролунали вибухи в Миколаєві. Було пошкоджено супермаркет, виникли пожежі. Поранено жінку.
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