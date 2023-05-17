Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан першого рангу Наталія Гуменюк в етері Еспресо.

"Угруповання РФ у Чорному морі досить потужне: десять кораблів, але зараз вони роззосереджують його не тільки на Чорне море, а й на Азовське, щоб не бути ураженими та приховати свої дії від нашої ППО", - наголосила вона.

За словами Наталії Гуменюк, росіяни тримають малий ракетний корабель в акваторїі Азовського моря, трохи північніше від Керченської протоки. Два надводні ракетоносії залишаються в Чорному.

"Саме з них, вочевидь, і була нічна атака "калібрами"", - зауважила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.