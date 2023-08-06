РФ тримає у Чорному морі ракетоносій із вісьмома "калібрами"
У Чорному морі РФ тримає дев'ять своїх кораблів, зокрема один ракетоносій,який оснащений вісьмома крилатими ракетами типу "Калібр"
Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у facebook..
"Станом на 10:30 06 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у дописі.
Фото: Facebook Військово-морських сили Збройних сил України
Окрім того, зазначається, що в Азовському морі Росія тримає один корабель, а у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім російських кораблів, із них два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет.
- Нагадаємо, Росія обстріляла Україну ракетами та "шахедами". Хронологія подій: як минула ніч проти 6 серпня.
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