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РФ тримає у Чорному морі ракетоносій із вісьмома "калібрами"

6 серпня, 2023 неділя
13:12
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

У Чорному морі РФ тримає дев'ять своїх кораблів, зокрема один ракетоносій,який оснащений вісьмома крилатими ракетами типу "Калібр"

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у facebook..

"Станом на 10:30 06 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у дописі.

                                                         РФ тримає у Чорному морі ракетоносій із вісьмома "калібрами"

Фото: Facebook Військово-морських сили Збройних сил України

Окрім того, зазначається, що в Азовському морі Росія тримає один корабель, а у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім російських кораблів, із них два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет.

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зброя
російська армія
окупанти
Військові новини
крилата ракета
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