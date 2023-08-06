                                                         РФ тримає у Чорному морі ракетоносій із вісьмома "калібрами"

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у facebook..

"Станом на 10:30 06 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у дописі.

Фото: Facebook Військово-морських сили Збройних сил України

Окрім того, зазначається, що в Азовському морі Росія тримає один корабель, а у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім російських кораблів, із них два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет.