Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"РФ утримує своє угруповання на правому березі Дніпра виключно з політичних мотивів. З точки зору військової стратегії їм звичайно давно треба було б забиратися на лівий берег, тому що для такого великого угруповання, там десь близько 20 тис. солдатів і офіцерів знаходиться, наскільки я розумію, потрібна якісна логістика, якої вже немає. Українська армія знищила фактично всі мости, а цими паромними переправами чи якимись понтонами, які вони там наводять, абсолютно неможливо забезпечити належне постачання боєкомплекту й харчування, палива і всього, що потрібно. Тому я думаю, що стратегія українських військ і Генштабу є абсолютно філігранною ", - зазначив Осадчук.

Нардеп зауважив, що ЗСУ фактично примушують російську армію залишити територію правого берега Дніпра без бою.

"Там дуже складно іти в атаку, адже це степова зона, відкрита місцевість, дуже багато каналів, які фермери попрокопували для зрошення полів. Тому я думаю, що стратегія "видавлювання" російських військ шляхом руйнування ланцюжків поставлення є надзвичайно перспективною, я не здивуюся, якщо в найближчі місяці ми просто побачимо відступ без особливого бою, тому що вони не зможуть далі забезпечувати свої підрозділи на правому березі", - додав він.

Колишній французький генерал Домінік Трінкан впевнений, що до жовтня українські війська можуть захопити весь правий берег Дніпра, включаючи місто Херсон.

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