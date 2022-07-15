РФ утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей до чотирьох БТГ, - Генштаб ЗСУ
Російський агресор для стримання українських сил на Сіверському напрямку, утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей до чотирьох БТГ
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому звіті.
Волинь та Полісся
У повітряному просторі Білорусі, відзначається чергування літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У повітряно-космічних сил РФ.
Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору північних сусідів.
Сіверський напрямок
"З метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони, ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей до чотирьох батальйонних тактичних груп", - йдеться у звіті.
Російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу Кучерівки та Покровки Сумської області.
Слобожанщина
РФ скористалась ствольної та реактивною артилерією для обстрілів районів Харкова, Старої Гнилиці, Руської Лозової, Українки, Руських Тишків, Перемоги, Микільського, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепіля, Новомиколаївки, Нової Дмитрівки, Дібровного, Богородичного та Карнаухівки. Завдав авіаудару поблизу Верхнього Салтова.
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