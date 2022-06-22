Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 21 червня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини – у Часовому Ярі. Ще 19 людей сьогодні дістали поранення", - написав Кириленко.

Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

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