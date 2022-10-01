Про це йдеться в дописі міністерства оборони Великої Британії у твіттері.

"Росія витрачає стратегічно цінні військові ресурси у спробах досягти тактичної переваги й у процесі вбиває мирних жителів, яких вона тепер називає своїми громадянами", - йдеться у британському огляді.

Крім того, британська розвідка наголошує, що російський запас таких ракет, швидше за все, обмежений і є цінним ресурсом, призначеним для знищення сучасних літаків і ракет, а не для використання проти наземних цілей.

Використання ракети з системи ППО для удару по наземному об'єкту майже напевно було викликано загальною нестачею боєприпасів, особливо високоточних ракет більшої дальності.

РФ близько 07:00 30 вересня вдарила 16 ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Кількість загиблих зросла до 30, поранених - до 88. Серед постраждалих є волонтери, котрі перевозять ліки на тимчасово окуповані території, евакуюють людей, а також ті, хто має родичів на загарбаній росіянами частині області.

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