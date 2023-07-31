Про це інформує голова ОВА Олександр Продукін.

"Під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Знайомий намагався доставити товариша до лікарні", - пише очільник Херсонщини.

За даними медиків, поранення були настільки серйозними, що вони не могли врятувати життя чоловіка й констатували смерть.

Повідомляється, що також поранення отримав 38-річний херсонець. Він потрапив до лікарні з ушкодженнями руки та ноги.

Що відомо про ранковий обстріл

Також у понеділок зранку, 31 липня, російські терористи обстріляли центр Херсона, використавши РСЗВ "Град". Внаслідок удару загинув комунальник, ще четверо отримали поранення.

Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень 60-річнйи чоловік загинув на місці.

Згодом стало відомо про ще двох поранених працівників комунального підприємства - чоловіків 46 та 43 роки. Поранених шпиталізували до медзакладу, лікарі надають їм допомогу.

Станом на 10:30 кількість поранених зросла до чотирьох. У них мінно-вибухові травми та контузії.