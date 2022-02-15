РФ відмовилась брати участь у зустрічі ОБСЄ, скликаній на запит України

Про це повідомляє РБК.



Україна активувала механізм зменшення ризиків у п’ятницю 11 лютого, РФ мала надати відповідь протягом 48 годин.



У неділю, 13 лютого, Україна скликала зустріч країн-учасниць Віденського документа, включно з Росією. На такий крок Київ пішов після того, як Москва не надала українській стороні пояснень щодо військових навчань Росії та Білорусії "Союзна рішучість".



Україна скористалася Віденським документом, який ОБСЄ ухвалила у листопаді 2011 року. Відповідно до нього за незвичайної або незапланованої військової активності країна, яка відчуває занепокоєння з цього приводу, може надіслати запит про надання роз'яснень.



За даними місії головуючої в організації Польщі, консультації відбудуться 15 лютого о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що ймовірно зустріч ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ відбудеться 15 лютого.