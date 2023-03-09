РФ відмовляється міняти полонених жінок або поранених у форматі "всіх на всіх", - Лубінець

Про це повідомив у Facebook уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Тема обміну всіх українських полонених на всіх російських постійно обговорюється з російською стороною. Щоденно ми намагаємося знайти аргументи та варіанти, однак на жоден РФ не погоджується. Якби такий обмін залежав лише від української сторони, ми його давно зробили б. Однією з ініціатив була пропозиція провести обмін всіх на всіх однієї категорії. Наприклад, жінок чи поранених", - написав Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що пріоритет у обміні полонених жінок і поранених визначений міжнародним правом.

"За Женевськими конвенціями, є визначений пріоритет - спочатку повертаються військовополонені жінки, потім поранені. Водночас Росія не приймає й ці пропозиції. Проте допоки тисячі українців, як військових, так і цивільних, залишаються у ворожому полоні, Україна не полишатиме спроб та пошуку рішень задля їхнього звільнення", - підсумував Лубінець.