РФ відмовляється міняти полонених жінок або поранених у форматі "всіх на всіх", - Лубінець
Представники РФ не погоджуються на пропозиції України щодо обміну полонених у форматі "всіх на всіх", навіть якщо йдеться про жінок або поранених
Про це повідомив у Facebook уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Тема обміну всіх українських полонених на всіх російських постійно обговорюється з російською стороною. Щоденно ми намагаємося знайти аргументи та варіанти, однак на жоден РФ не погоджується. Якби такий обмін залежав лише від української сторони, ми його давно зробили б. Однією з ініціатив була пропозиція провести обмін всіх на всіх однієї категорії. Наприклад, жінок чи поранених", - написав Лубінець.
Омбудсмен наголосив, що пріоритет у обміні полонених жінок і поранених визначений міжнародним правом.
"За Женевськими конвенціями, є визначений пріоритет - спочатку повертаються військовополонені жінки, потім поранені. Водночас Росія не приймає й ці пропозиції. Проте допоки тисячі українців, як військових, так і цивільних, залишаються у ворожому полоні, Україна не полишатиме спроб та пошуку рішень задля їхнього звільнення", - підсумував Лубінець.
- Раніше, 7 березня, Україна повернула з російського полону 130 воїнів, серед них - захисники Маріуполя та військові з районів Бахмута та Соледара.
- РФ заявила, що Україна відмовилася забрати з полону 70 своїх військових, проте українська сторона спростувала такі закиди.
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