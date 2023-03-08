Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Російська омбудсмен не є суб’єктом перемовин під час обмінів. Тетяна Москалькова вкотре озвучує тези, потрібні росіянам для розхитування українського суспільства. Вона жодним словом не прохопилася про резонансну позасудову страту українського беззбройного воїна, водночас шукає відмовки для того, щоби пояснити російському суспільству відсутність прогресу у поверненні власних військовополонених", - пояснюють у пресслужбі.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що загалом заяви РФ мають мало спільного із реалізацією домовленостей Уповноважених в Анкарі, зокрема, щодо повернення цивільних заручників, репатріації важкопоранених і тяжкохворих військовополонених.

"Позитив у публікації прізвищ наших Захисників один – ми завдяки цьому знаємо, що в полоні у ворога знаходяться перелічені воїни. Адже Росія робить усе можливе, щоби приховати від України факт перебування в полоні наших оборонців. В опублікованому Москальковою списку є також і ті військовослужбовці, які вже насправді звільнені з полону. Такі провокації з російського боку відбуваються вже не вперше", - пишуть в штабі та додають, що це свідчить про некомпетентність російської омбудсменки.

У пресслужбі наголошують, що Україна готова забирати з полону і забирає всіх наших захисників та захисниць, яких пропонує на обмінах сторона.