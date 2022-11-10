Про це розповів експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко в етері Еспресо.

Небоєздатні частини окупантів, які відходять на ротацію, РФ доповнює мобілізованими, і вони воюють біля північного кордону України, де ситуація відносно спокійна. За словами, Віктора Бобиренка, у такий спосіб росіяни проводять злагодження.

"Вони наче й у польових умовах, але не ведуть інтенсивних дій, а проводять злагодження, щоб чмобіки могли злитися з тими колективами. Щойно злагодження проходить,вони повертаються в райони інтенсивніших бойових дій", - пояснив експерт.

9 листопада загарбники 20 разів ударили по селу на Сумщині із реактивної системи залпового вогню, унаслідок чого загорілося кукурудзяне поле.

9 листопада,російський агресор випустив по території Сумської області 190 снарядів і мін.

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