РФ відправляє мобілізованих і військових на ротації разом обстрілювати Сумщину, - експерт Бюро аналізу політики Бобиренко
Мобілізовані й окупанти на ротації разом обстрілюють Сумщину, проходячи в такий спосіб злагодження
Про це розповів експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко в етері Еспресо.
Небоєздатні частини окупантів, які відходять на ротацію, РФ доповнює мобілізованими, і вони воюють біля північного кордону України, де ситуація відносно спокійна. За словами, Віктора Бобиренка, у такий спосіб росіяни проводять злагодження.
"Вони наче й у польових умовах, але не ведуть інтенсивних дій, а проводять злагодження, щоб чмобіки могли злитися з тими колективами. Щойно злагодження проходить,вони повертаються в райони інтенсивніших бойових дій", - пояснив експерт.
- 9 листопада загарбники 20 разів ударили по селу на Сумщині із реактивної системи залпового вогню, унаслідок чого загорілося кукурудзяне поле.
- 9 листопада,російський агресор випустив по території Сумської області 190 снарядів і мін.
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