English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією РФ використовує завербованих політиків США для поширення дезінформації, - Центр при РНБО

РФ використовує завербованих політиків США для поширення дезінформації, - Центр при РНБО

6 квітня, 2022 середа
11:44
війна з Росією

Ексофіцерка армії США Тулсі Габбард за гроші РФ поширює проросійську пропаганду про війну проти України

Про це повідомив Центр при РНБО.

"Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: ворог продовжує поширювати дезінформацію, використовуючи завербованих американських політиків. Колишня офіцер резерву армії США Тулсі Габбард вже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Кремля", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Так, Тулсі Габбард звинувачує США в війні РФ проти України через нібито провокування Росії. Також вона заявляє, що американська правляча еліта Вашингтона руками українців прагне вбити якомога більше росіян.

Жінку неодноразово звинувачували у зв'язках із президентом РФ Володимиром Путіним, однак вона виступає в етері Fox News. Крім брехні про війну, ексофіцерка поширює дезінформацію про наявність розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України. 

"Незважаючи на те, що  російська дезінформація та пропаганда, спрямована на західну аудиторію, дедалі більше руйнується, у кремля "на зарплаті" ще багато іноземних пропагандистів", - зауважили в Центрі при РНБО.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
пропаганда
Кремль
Володимир Путiн
США
дезінформація
Читайте також:
Розбита техніка окупантів
4 квітня, 2022 понедiлок
Отримавши відсіч на Півдні та Сході України, Путін може розширити театр військових дій і піти на Молдову,- Притула
6 квітня, 2022 середа
"Разом ми сила!", - у Генштабі показали, який вигляд має захоплена під час контрнаступальної операції техніка та боєприпаси до неї
6 квітня, 2022 середа
ЗСУ звільнили від росіян ще три населені пункти. Бригада окупантів із Мурманської області втратила в Україні близько 30% військових, - Генштаб
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.83
  • EUR
    Купівля 31.93
    Продаж 32.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
6 квітня
13:14
Володимир Жириновський
У Москві помер українофоб Володимир Жириновський
13:03
РФ поширює фейки про те, що Захід надає Україні застарілу та неякісну зброю, - Центр при РНБО
12:56
Греція
Греція видворяє 12 російських дипломатів
12:49
Олександр Усик
Деякі мої друзі зникли, інші - втратили будинки, знайомих та близьких, - Усик
12:42
евакуація
Понад 300 мешканців Гірського та Кремінної евакуювали під російськими обстрілами, - Луганська ОВА
12:40
Урсула фон дер Ляєн
"Російській владі доведеться відповісти за це": президентка Єврокомісії назвала воєнними злочинами вбивства цивільних у Бучі військовими РФ
12:35
Верховна Рада
У Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують змінити географічні назви, що символізують РФ
12:24
Папа Римський розгорнув прапор України
Папа Римський засудив звірства росіян та розгорнув прапор України, який йому привезли з Бучі
12:22
Вугледар обстрілял жертви
У Вугледарі росіяни з артилерії обстріляли місце роздачі гумдопомоги, двоє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень, - Донецька ОВА
12:20
НБУ
Керівництво НБУ і посол у Вашингтоні Маркарова обговорили з очільником Федерального резерву США стабілізацію економіки України
12:14
міні-ярмарки Київ
У шести районах Києва 6 квітня працюють вісім мініярмарків
12:08
Фільм загиблого у Маріуполі литовського режисера вийшов онлайн
Фільм загиблого у Маріуполі литовського режисера Кведаравічуса вийшов онлайн. 50% від продажу квитків передадуть організаціям з евакуації українців
12:06
В Україні зараз підривають немовлят. Ми маємо про це говорити, - режисер "Армагедону" та "Трансформерів" Майкл Бей
12:05
окупанти
На Запоріжжі окупанти змушують медиків підписувати "контракти" на роботу з МОЗ РФ і не пропускають гумвантажі, - ОВА
11:52
Ексклюзив
бомбосховище
Все те, що має початок, має і кінець,- Троненко
11:48
Ексклюзив
знищена ворожа техніка
Максим Розумний: Що нам робити з Росією?
11:45
Марк Міллі
Американський генерал попередив, що війна України з Росією може тривати роками
11:44
Шарль Мішель
Санкції проти російських нафти і газу рано чи пізно потрібно буде запроваджувати, - голова Євроради Мішель
11:39
Рубіжне
Міський голова Рубіжного здає росіянам українських активістів, - голова Луганської ОВА
11:36
Київщина
На Київщині в Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа, – голова ОВА
11:31
комуналка
У Міненерго запевнили, що не будуть підвищувати тарифи на газ і електроенергію
11:28
Vestas
Найбільший у світі виробник турбін Vestas залишає російський ринок
11:23
Гуманітарні коридори евакуація
В Україні погоджено 11 гуманітарних маршрутів на 6 квітня, - Верещук
11:16
Енергоатом показав аерозйомку окопів, що окупанти вирили в Зоні відчуження біля ЧАЕС
11:14
Ексклюзив
Владімір Путін
Це Росія, російська культура створила такого Путіна, який сьогодні воює з Україною, - співзасновник КримSOS Алієв
11:12
Латвія заморозила російської нерухомості на €100 млн
11:05
яхта "Lady Anastasia"
Нідерланди заблокували 14 російських яхт, – ЗМІ
10:57
Петер Сійярто
"Українським лідерам час припинити ображати угорців": МЗС Угорщини викликало посла України через заяви влади
10:51
ракета рф
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
10:39
Сергій Братчук
Росіяни активно здійснюють повітряну розвідку над Одещиною, але українська ППО блокує їх, - речник ОВА
10:35
Джордж Камбосос
Абсолютний чемпіон світу пообіцяв провести бій з Ломаченком
10:34
евакуація
Укрзалізниця 6 квітня продовжить евакуацію людей з Краматорська та Слов'янська: розклад потягів
10:33
Володимир В’ятрович
В'ятрович: незаконне відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу - це ослаблення України, Зеленський має виправити ситуацію
10:28
Заступник очільника ОПУ Татаров міг просунути рішення про відключення "Еспресо", "5 каналу", "Прямого" та допоміг втекти з України Медведчуку, - Центр протидії корупції
10:23
Ексклюзив
окупанти
Єдиний спосіб вберегтись від зґвалтування – не потрапляти окупантам на очі, – психологиня дала поради, як запобігти насильству
10:18
окупанти
З початку повномасштабної війни РФ втратила близько 18 600 військових, 684 танки, 332 системи артилерії, 150 літаків і 135 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
10:01
Маріуполь
У Маріуполі погіршується гуманітарна ситуація: понад 160 тис. мешканців не мають доступу до води, тепла й медицини, - британська розвідка
10:00
Ексклюзив
посівна аграрії
Посівна кампанія в Україні проходить з проблемами забезпечення матеріально-технічних ресурсів, - Висоцький
09:38
Ексклюзив
міна
Окупанти маскують вибухові пристрої під іграшки та залишають їх на дитячих майданчиках, - Березенко
09:26
окупанти
Перестраховються: росіяни риють окопи на кордоні з Харківською областю
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV