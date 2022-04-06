РФ використовує завербованих політиків США для поширення дезінформації, - Центр при РНБО

Про це повідомив Центр при РНБО.



"Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: ворог продовжує поширювати дезінформацію, використовуючи завербованих американських політиків. Колишня офіцер резерву армії США Тулсі Габбард вже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Кремля", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.



Так, Тулсі Габбард звинувачує США в війні РФ проти України через нібито провокування Росії. Також вона заявляє, що американська правляча еліта Вашингтона руками українців прагне вбити якомога більше росіян.



Жінку неодноразово звинувачували у зв'язках із президентом РФ Володимиром Путіним, однак вона виступає в етері Fox News. Крім брехні про війну, ексофіцерка поширює дезінформацію про наявність розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України.



"Незважаючи на те, що російська дезінформація та пропаганда, спрямована на західну аудиторію, дедалі більше руйнується, у кремля "на зарплаті" ще багато іноземних пропагандистів", - зауважили в Центрі при РНБО.

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