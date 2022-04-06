РФ використовує завербованих політиків США для поширення дезінформації, - Центр при РНБО
Ексофіцерка армії США Тулсі Габбард за гроші РФ поширює проросійську пропаганду про війну проти України
Про це повідомив Центр при РНБО.
"Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: ворог продовжує поширювати дезінформацію, використовуючи завербованих американських політиків. Колишня офіцер резерву армії США Тулсі Габбард вже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Кремля", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.
Так, Тулсі Габбард звинувачує США в війні РФ проти України через нібито провокування Росії. Також вона заявляє, що американська правляча еліта Вашингтона руками українців прагне вбити якомога більше росіян.
Жінку неодноразово звинувачували у зв'язках із президентом РФ Володимиром Путіним, однак вона виступає в етері Fox News. Крім брехні про війну, ексофіцерка поширює дезінформацію про наявність розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України.
"Незважаючи на те, що російська дезінформація та пропаганда, спрямована на західну аудиторію, дедалі більше руйнується, у кремля "на зарплаті" ще багато іноземних пропагандистів", - зауважили в Центрі при РНБО.
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