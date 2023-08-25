РФ викрала з ТОТ України щонайменше 3,7 млн тонн зерна, - Нацспротив
Росіяни викрали з тимчасово окупованої території України, за виключенням Криму, щонайменше 3,7 мільйона тонн українського зерна
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначається, що лише з Запорізької області росіяни викрали 1,4 мільйона тонн збіжжя.
"Все це зерно грабується росіянами у фермерів, які вимушені здавати продукцію за фіксованими цінами в рази нижче ринкових. Далі зерно перепродається дотичним до гауляйтерів підприємствам й реалізується за ринковими цінами у самій РФ", - йдеться у повідомленні.
У Нацспротиві наголосили, що на всіх причетних до крадіжки українського зерна чекає відповідальність згідно з чинним законодавством України.
- Врожай зерна, який зібрали на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, росіяни активно транспортують через порти у Криму.
- 16 серпня стало відомо, що російські загарбники відправили черговий корабель РФ із півтора тисячами тонн українського зерна з окупованого Маріуполя.
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