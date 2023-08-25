РФ викрала з ТОТ України щонайменше 3,7 млн тонн зерна, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що лише з Запорізької області росіяни викрали 1,4 мільйона тонн збіжжя.

"Все це зерно грабується росіянами у фермерів, які вимушені здавати продукцію за фіксованими цінами в рази нижче ринкових. Далі зерно перепродається дотичним до гауляйтерів підприємствам й реалізується за ринковими цінами у самій РФ", - йдеться у повідомленні.

У Нацспротиві наголосили, що на всіх причетних до крадіжки українського зерна чекає відповідальність згідно з чинним законодавством України.