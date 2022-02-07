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РФ вимагатиме від України виконання Мінських домовленостей у своєму трактуванні, - Гармаш

7 лютого, 2022 понедiлок
14:31

Росія змушуватиме Україну виконати Мінські угоди у російському трактуванні шляхом військової ескалації, каже Сергій Гармаш

Про це заявив представник ОРДЛО у складі української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в інтерв'ю Цензор.нет.

"Москва хоче, щоб ми почали розглядати документи, які ОРДЛО представляють у ТКГ. Якщо зробимо це, ми, де-факто, визнаємо їх стороною конфлікту й суб’єктом переговорів. Власне, саме цього Кремль і домагається всі ці роки. Не знаю, чи усвідомлюють наслідки цієї "поступки" наші західні партнери", - зауважив він.

За його словами, існують підстави вважати, що РФ уже здійснювала такий тиск під час минулої зустрічі радників лідерів Нормандської четвірки.

"Тому я вважаю цю загрозу дуже ймовірною. Якщо ми почнемо розглядати документи, подані в ТКГ ОРДЛО, визнаємо їх стороною конфлікту і суб’єктом перемовин, а тоді дороги назад вже не буде. У дипломатії є таке поняття, як усталена дипломатична практика. Тобто якщо ми зробили такий крок, то нам доведеться й надалі йти цією дорогою. Москва це чудово розуміє. Тому діє таким чином", - повідомив Сергій Гармаш.

Він наголосив, що російські й окупаційні ЗМІ здійснюють масову психологічну атаку на мешканців РФ, просуваючи тезу, що Україна нападе на Донбас. Представник ОРДЛО у складі української делегації в ТКГ зазначає, що так Росія приховує плани вчинити провокацію, щоб звинуватити Україну, та здійснити військову ескалацію.

"Це також пов’язано із Нормандською четвіркою. Адже якщо там не вдасться змусити Київ "руками" Берліна та Парижа ухвалити "Мінськ-3", тоді Росія почне ескалацію, щоб примусити нас уже військовим шляхом його прийняти. Як то було із "Мінськом-1" після Іловайська та "Мінськом-2" після Дебальцевого", - додав Сергій Гармаш.

Він зауважив, що це буде не тільки примусом до дотримання Україною Мінських домовленостей, але й значним дестабілізаційним чинником всередині країни.

Гармаш наголосив, що у ЗМІ з'явилася інформація, що представники ОРДЛО від РФ надіслали листа до ОБСЄ, згідно з яким 26 січня в Парижі Україна нібито зобов'язалася розглянути їхні документи, і вимагають письмової реакції.

"Мені підтвердили, що такий лист дійсно надійшов до ОБСЄ. Але там не можуть знати, чи є ці заяви правдою. Можливо, Дейнего з Ніконоровою просто брешуть, розхитують внутріполітичну ситуацію в Україні. Однак, якщо це правда, то матимемо важкі наслідки. Подивимось на засіданнях ТКГ 8-9 лютого", - повідомив він.

За словами Гармаша, Росія не подає жодних документів від себе, хоча входить до ТКГ, а представники ОРДЛО не мають визначеного дипломатичного статусу.

"Це якісь люди, які чомусь пропонують на розгляд Україні, Росії та ОБСЄ якісь документи… Якщо Росія хоче, щоб ми їх розглядали, їй достатньо, як члену ТКГ, просто офіційно їх представити. Тоді ми вивчатимемо, незалежно від того, де вони писались – в Москві, чи в Донецьку-Луганську. Нікуди не подінемося. Але це уже буде позиція Російської Федерації, а не ОРДЛО, тому Москва нічого не відправляє від себе. Це підтверджує: Росія та її маріонетки насправді хочуть не вирішення конфлікту, а лише визнання нами суб’єктності ОРДЛО", - пояснив представник України в ТКГ.

  • Нагадаємо, постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр повідомив, що наступна зустріч радників Нормандської четвірки відбудеться в Берліні 10 лютого.

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Новини
Україна
Росія
Мінські домовленості
ОРДЛО
ТКГ
Сергій Гармаш
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