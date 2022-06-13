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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією РФ випробовує нові зразки зброї в Україні, - Маляр

РФ випробовує нові зразки зброї в Україні, - Маляр

13 червня, 2022 понедiлок
20:43
війна з Росією Ганна Маляр

Під час бойових дій в Україні армія РФ використовує заборонену зброю, а також випробовує нові зразки озброєння

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Укрінформ.

"Росіяни використовують широкий спектр забороненої міжнародними нормами зброї. Є правила і звичаї війни, які дозволяються міжнародним правом. Тому, дійсно, є зброя, яка дозволена, а є зброя, яка заборонена. І ось Росія використовує весь спектр забороненої зброї. Більше того, у них частина озброєння є на дослідженні, вони використовують війну для випробовування нових своїх зразків", - сказала Маляр

Вона зазначила, що РФ порушує всі норми і звичаї війни.

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зброя
Міністерство оборони
російська армія
російські військові
Ганна Маляр
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