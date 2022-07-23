РФ випустила 13 ракет по військовому аеродрому та залізниці на Кіровоградщині: 3 загиблих, 16 поранених

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Аркадій Райкович у telegram.

"Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами. 13 ракет: 8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3. Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів Укрзалізниці. Є загиблі і поранені. На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи", - написав Райкович.

Він додав, що наразі без світла в обласному центрі залишалась частина одного з мікрорайонів.

Пізніше Райкович у етері національного телемарафону додав, що, за попередніми даними, загинуло щонайменше три людини.

"Внаслідок удару 3 людей загинуло, 16 поранено. Серед них один військовий і двоє працівників відомчої охорони. Життью поранених нічого не загрожує. Аварійні бригади оперативно відновили постачання води і електроенергії", - розповів Райкович.

23 липня вранці Аркадій Райкович повідомив, що у Кропивницькому було чутно вибухи.

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