РФ випустила 13 ракет по військовому аеродрому та залізниці на Кіровоградщині: 3 загиблих, 16 поранених
У суботу, 23 липня, росіяни здійснили масований ракетний обстріл Кіровоградської області та влучили у військовий аеродром "Канатове" і об'єкт Укрзалізниці, є загиблі та поранені
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Аркадій Райкович у telegram.
"Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами. 13 ракет: 8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3. Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів Укрзалізниці. Є загиблі і поранені. На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи", - написав Райкович.
Він додав, що наразі без світла в обласному центрі залишалась частина одного з мікрорайонів.
Пізніше Райкович у етері національного телемарафону додав, що, за попередніми даними, загинуло щонайменше три людини.
"Внаслідок удару 3 людей загинуло, 16 поранено. Серед них один військовий і двоє працівників відомчої охорони. Життью поранених нічого не загрожує. Аварійні бригади оперативно відновили постачання води і електроенергії", - розповів Райкович.
23 липня вранці Аркадій Райкович повідомив, що у Кропивницькому було чутно вибухи.
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