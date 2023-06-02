Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов у етері Еспресо

"Російські спецслужби ухвалили рішення про утилізацію ПВК, підпорядкованих окремим фінансовим структурам, як ПВК "Поток" - "Газпрому", та тих, які формуються за етнічною ознакою, тобто кадировські підрозділи", - зауважив він.

За словами експерта, мусульманські марші в РФ і заклики, які ставлять під сумнів панівну роль "титульної" нації та територіальну цілісність Росії, стали останньою краплею для передислокацію кадировців на найнебезпечніші напрямки: Білогорівський, Мар'їнський, Авдіївський.

"Ухвалено рішення про утилізацію підрозділів, підпорядкованих Рамзану Кадирову, бо російські спецслужби розглядають приватні армії як потенційну загрозу для існування диктаторського режиму Путіна", - наголосив Дмитро Снєгирьов.