РФ вирішила утилізувати ПВК, перекинувши їх на найнебезпечніші напрямки в Україні, - військовий експерт Снєгирьов
У РФ приватні армії вважають загрозою для існування диктаторського режиму, тому перекинули їх на найнебезпечніші напрямки війни проти України
Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов у етері Еспресо
"Російські спецслужби ухвалили рішення про утилізацію ПВК, підпорядкованих окремим фінансовим структурам, як ПВК "Поток" - "Газпрому", та тих, які формуються за етнічною ознакою, тобто кадировські підрозділи", - зауважив він.
За словами експерта, мусульманські марші в РФ і заклики, які ставлять під сумнів панівну роль "титульної" нації та територіальну цілісність Росії, стали останньою краплею для передислокацію кадировців на найнебезпечніші напрямки: Білогорівський, Мар'їнський, Авдіївський.
"Ухвалено рішення про утилізацію підрозділів, підпорядкованих Рамзану Кадирову, бо російські спецслужби розглядають приватні армії як потенційну загрозу для існування диктаторського режиму Путіна", - наголосив Дмитро Снєгирьов.
- 1 червня ISW повідомив, що РФ планує замінити в наступальних операціях в Україні вагнерівців на кадировців.
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