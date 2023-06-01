Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни.

Зазначається, що 31 травня Кадиров заявив, що чеченські сили отримали нові накази і тепер відповідають за лінію фронту в Донецькій області України. Він закликав чеченські підрозділи розпочати "активну бойову діяльність" та "звільнити низку населених пунктів".

За словами Кадирова, спецназ "Ахмат" та полк спеціального призначення "Північ-Ахмат" вже рухаються в напрямку Мар'їнки, що знаходиться на південний захід від Донецька.

"Міноборони Росії також заявляло, що наступальні дії на мар'їнському напрямку вели десантно-штурмові загони 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу та спецназу "Ахмат"", - йдеться у повідомлені.

Крім того, російське військове командування наказало Росгвардії та чеченським військам Ахмата розпочати наступальні дії на лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях. Кадиров заявив, що ці підрозділи вже розпочали тактичну підготовку до цих наступальних дій та підкреслив, що їх початок відбувся ще до контрнаступу українських військ.

"На момент написання статті ISW не помічає жодних ознак чеченської наступальної операції в Запоріжжі чи Херсоні", - написали в інституті.

Згідно з даними ISW, чеченські війська в основному залишалися в резерві після бойових дій у Маріуполі, Сіверськодонецьку та Лисичанську, і їх активна участь обмежувалася деякими наступальними діями в районі Білогорівки Луганської області.

Аналітики також фіксували, як кадировці діяли як поліцейські сили в тилу на окупованих територіях півдня України та проводили локальні бойові розвідувальні операції в Запорізькій області.

Раніше Кадиров заявляв, що станом на 8 травня в Чечні перебуває 3300 військовослужбовців Північно-Ахматського полку. Однак, аналітики ISW висловили припущення, що Кадиров можливо економив свої сили, утримуючи їх на місці, замість направлення на передову.

"Обмежена участь чеченських підрозділів на передовій поряд з упором Кадирова на вербування може свідчити про те, що Кадиров не наважується задіяти свої сили для проведення наступальних операцій в Україні, попри свої ультранаціоналістичні наративи", - йдеться у звіті.

Зазначається, що якщо заява Кадирова про те, що в Україні перебуває 7000 бойовиків, близька до правди, то його сили не зможуть успішно провести кілька значних наступальних операцій.