Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Інтерфакс.

"Так, там (у Бахмуті – ред.) відбуваються ротаційні заходи через насамперед великі втрати злочинного угруповання "Вагнер". Вони змушені це робити. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їх найменування, знаємо їх командирів і бойовий потенціал", - сказав Череватий.

Він також зауважив, що всі зазначені підрозділи ворожої армії брали участь у війні з 24.02.2022 року і мали значні втрати. Вони були доукомплектовані мобілізованими.

"Здебільшого це вже другий-третій склад їх особового складу", - сказав речник.

За його словами, за останні дні динаміка бойових зіткнень на бахмутському напрямку приблизно однакова.