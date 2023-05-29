У Бахмут на заміну "вагнерівцям" заходять ВДВ і мотострілецькі підрозділи, – Череватий
До Бахмута на заміну "вагнерівцям" заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Інтерфакс.
"Так, там (у Бахмуті – ред.) відбуваються ротаційні заходи через насамперед великі втрати злочинного угруповання "Вагнер". Вони змушені це робити. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їх найменування, знаємо їх командирів і бойовий потенціал", - сказав Череватий.
Він також зауважив, що всі зазначені підрозділи ворожої армії брали участь у війні з 24.02.2022 року і мали значні втрати. Вони були доукомплектовані мобілізованими.
"Здебільшого це вже другий-третій склад їх особового складу", - сказав речник.
За його словами, за останні дні динаміка бойових зіткнень на бахмутському напрямку приблизно однакова.
- Нагадаємо, 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут. На що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, що в Бахмуті важкі бої, а ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак".
- У вечірньому (20 травня) та ранковому (21 травня) зведеннях Генштабу йшлось про бої за місто, які тривають. Міноборони РФ заявило про взяття міста опівночі 21 травня.
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