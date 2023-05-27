Україна фактично перехопила ініціативу у боях навколо Бахмута, - ISW
Зниження темпів наступальних операцій РФ в районі Бахмута, ймовірно, надасть українським силам в цьому районі ініціативу для початку нової фази операцій
Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Російські воєнкори, йдеться у звіті, стверджують, що українські сили провели успішні контратаки в районі Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).
Зазначається, що один з російських воєнкорів стверджує, що українські контратаки в районі Оріхово-Василівки змусили підрозділи ПВК Вегнера відступити на відстань до кілометра від позицій, які вони раніше займали в цьому районі.
Також воєнкори заявляють, що українські сили захопили висотні позиції вздовж траси Е40 (Бахмут – Слов'янськ) поблизу Оріхово-Василівки, та що в цьому районі тривають бої.
Крім того, вони стверджують, що українські військові просунулися в напрямку Кліщіївки і перетнули канал Сіверський Донець, ймовірно, маючи намір оточити населений пункт і змусити російські війська відступити у східному напрямку.
Водночас відзначається у звіті, геолокаційні кадри, опубліковані 24 і 25 травня, вказують на те, що російські сили, ймовірно, відновили обмежені позиції на захід від Кліщіївки.
За попередньою оцінкою ISW, російським військам може бути складно провести заміну сил ПВК Вагнера в Бахмуті, зокрема, через успішні обмежені та локалізовані українські контратаки.
"Зниження темпів російських наступальних операцій в районі Бахмута і повідомлення про проведення операції з надання допомоги на місці, ймовірно, надалі нададуть українським силам в цьому районі ініціативу для початку нової фази операцій навколо міста, якщо вони того побажають", – зазначають аналітики.
- Нагадаємо, військові експерти заявляють, що зараз у Бахмуті для росіян дуже складна ситуація.
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