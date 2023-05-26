Зараз у Бахмуті для росіян дуже складна ситуація, - військовий експерт Світан
Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор, зазначив, що українські війська, зайнявши панівні висоти у південно-західній частині Бахмута, тримають під вогневим контролем практично все місто
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У Бахмуті російські війська зупинили наступальні дії й уперлися у висоти. Частина висот починається з південно-західних районів міста, тобто там йде дорога з Костянтинівки і заходить у Бахмут, де розташований район Літак. Ця частина Бахмута міститься саме на висотах, які й займають українські сили. А росіяни припинили рух, тому що упираються у ці висоти, потрапляючи під вогонь нашої артилерії", - розказав військовий експерт.
Роман Світан пояснив, що панівні висоти у Бахмуті мають перевищення у декілька десятків метрів, що дозволяє нам тримати під вогневим контролем практично все місто. Наші артилеристи можуть прицілюватися навіть візуально через бінокль, побачивши перший вибух, після корегування другий буде чітко в ціль.
"І зараз у Бахмуті дуже складна ситуація для росіян. ОЗГ (організована злочинна група – ред.) Пригожина намагається вийти з міста. З 10 травня вагнерівці почали виходити малими групами, а на їхнє місце у режимі ротації заходять частини 1-го корпусу "ЛНР/ДНР". Це старі вояки, які вже 10 років з 2014 року намагаються вкрасти у нас Донбас. Тобто їх туди заводять на утилізацію замість ОЗГ Пригожина. Відповідно, загальна кількість російських військ у Бахмуті не збільшується, до того ж вони не такі активні, як були вагнерівці. А українські сили рухаються в активному режимі контратаками, атаками, оточуючи Бахмут. Принаймні у напрямку напівоточення міста, бо повністю оточити Бахмут по висотах не можна. Рух йде, Бахмут – наш. Ми контролюємо цей рубіж, якщо говорити про рубіж Бахмут. На цей момент відбувається позитивний рух, але не глибокий", - сказав Світан.
- Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин повідомив про початок виведення підрозділів із Бахмута. Це підтвердили у Міноборони України.
- 26 травня заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Родіон Кудряшов повідомив, що у районі Кліщіївки біля Бахмута ЗСУ рухаються вперед
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.88
- Актуальне
- Важливе