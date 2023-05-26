Зараз у Бахмуті для росіян дуже складна ситуація, - військовий експерт Світан

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Бахмуті російські війська зупинили наступальні дії й уперлися у висоти. Частина висот починається з південно-західних районів міста, тобто там йде дорога з Костянтинівки і заходить у Бахмут, де розташований район Літак. Ця частина Бахмута міститься саме на висотах, які й займають українські сили. А росіяни припинили рух, тому що упираються у ці висоти, потрапляючи під вогонь нашої артилерії", - розказав військовий експерт.

Роман Світан пояснив, що панівні висоти у Бахмуті мають перевищення у декілька десятків метрів, що дозволяє нам тримати під вогневим контролем практично все місто. Наші артилеристи можуть прицілюватися навіть візуально через бінокль, побачивши перший вибух, після корегування другий буде чітко в ціль.

"І зараз у Бахмуті дуже складна ситуація для росіян. ОЗГ (організована злочинна група – ред.) Пригожина намагається вийти з міста. З 10 травня вагнерівці почали виходити малими групами, а на їхнє місце у режимі ротації заходять частини 1-го корпусу "ЛНР/ДНР". Це старі вояки, які вже 10 років з 2014 року намагаються вкрасти у нас Донбас. Тобто їх туди заводять на утилізацію замість ОЗГ Пригожина. Відповідно, загальна кількість російських військ у Бахмуті не збільшується, до того ж вони не такі активні, як були вагнерівці. А українські сили рухаються в активному режимі контратаками, атаками, оточуючи Бахмут. Принаймні у напрямку напівоточення міста, бо повністю оточити Бахмут по висотах не можна. Рух йде, Бахмут – наш. Ми контролюємо цей рубіж, якщо говорити про рубіж Бахмут. На цей момент відбувається позитивний рух, але не глибокий", - сказав Світан.