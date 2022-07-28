РФ втратила близько 40 230 військових, 1742 танки й 729 дронів за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 28 липня окупанти втратили близько 40 230 військових, 1742 танки, 894 системи артилерії й 729 дронів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили:
- особового складу - близько 40 230 (+160) окупантів;
- танків - 1742 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 3979 (+8) од.;
- артилерійських систем - 894 (+11) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 258 (+0) од.;
- засобів ППО - 117 (+0) од.;
- літаків - 222 (+0) од.;
- гелікоптерів - 190 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 729 (+3) од.;
- крилатих ракет - 174 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2854 (+7) од.;
- спеціальної техніки - 75 (+0) од.
Упродовж 27 липня найбільших втрат окупанти зазнали на Криворізькому напрямку.
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