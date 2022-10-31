Про це 31 жовтня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 31.10 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 71820 (+620) осіб ліквідовано

танків ‒ 2686 (+14) од.

бойових броньованих машин ‒ 5485 (+32) од.

артилерійських систем – 1728 (+4) од.

РСЗВ – 383 (+0) од.

засоби ППО ‒ 197 (+0) од.

літаків – 275 (+1) од.

гелікоптерів – 253 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1) од.

крилаті ракети ‒ 352 (+0) од.

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4128 (+8) од.

спеціальна техніка ‒ 154 (+0)

31 жовтня стало відомо, що ЗСУ знищили на Півдні два російських склади з боєприпасами, гаубицю "Акація" й 27 солдатів.