РФ втратила за добу 620 солдатів, 14 танків, літак і гелікоптер, - Генштаб ЗСУ
Станом на 31 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 71 820 осіб, найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках
Про це 31 жовтня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 31.10 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 71820 (+620) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2686 (+14) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5485 (+32) од.
- артилерійських систем – 1728 (+4) од.
- РСЗВ – 383 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 197 (+0) од.
- літаків – 275 (+1) од.
- гелікоптерів – 253 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1) од.
- крилаті ракети ‒ 352 (+0) од.
- кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4128 (+8) од.
- спеціальна техніка ‒ 154 (+0)
31 жовтня стало відомо, що ЗСУ знищили на Півдні два російських склади з боєприпасами, гаубицю "Акація" й 27 солдатів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.35
Купівля 39.35Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 38.47Продаж 39.31
- Актуальне
- Важливе