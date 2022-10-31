Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.

"Обстановка в нашій зоні відповідальності та Південнобузькому операційному районі стабільно напружена, але контрольована", - йдеться в повідомленні.

Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, із застосуванням РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів.

"Здійснює фортифікаційне обладнання рубежів та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та населених пунктах в прифронтовій зоні й в тилових районах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - передають бійці Півдня.

Серед дня ворог обстрілював Куцурубську громаду на Миколаївщині з РСЗВ та важкої артилерії. Без людських втрат та руйнувань.

Штурмовою авіацією й ударними гелікоптерами ворог тричі атакував наші позиції та звільнені населені пункти Бериславського району. У відповідь українські авіатори також тричі атакували райони зосередження ворожої живої сили та техніки, а воїни-зенітники влучно збили черговий Су-25.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони Півдня виконано 156 вогневих завдань", - йдеться у повідомленні.

Підтверджені втрати ворога наразі складають:

27 рашистів

танк

2 міномети

самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація"

двадцяти трьох міліметрова зенітна установка

5 одиниць авто-бронетехніки

У Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.

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