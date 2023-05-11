РФ втручається у вибори президента Туреччини, - заява опонента Ердогана Киличдароглу
Кандидат на посаду президента Туреччини Кемаль Киличдароглу звинувачує Росію у втручанні у президентські вибори
Відповідну заяву турецькою і російською мовами він опублікував у Twitter.
Киличдароглу зазначив, що росіяни стоять за "монтажами, змовами, діпфейками і записами", які вчора були викриті в Туреччині.
"Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави. Ми, як і раніше, виступаємо за співпрацю і дружбу", – написав він.
Нагадаємо, перший тур парламентських та президентських виборів у Туреччині відбудеться вже цієї неділі, 14 травня.
- За даними останнього опитування, нинішній турецький президент Реджеп Таїп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу на понад п'ять процентних пунктів напередодні президентських виборів, які відбудуться в неділю. Згідно з опитуванням, Ердогана підтримують 43,7%, а Киличдароглу – 49,3%. Така ситуація означає, що переможця визначить другий тур, який має відбутися 28 травня.
- Напередодні Ердоган підвищив зарплату сотням тисяч держслужбовців.
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