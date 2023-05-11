Відповідну заяву турецькою і російською мовами він опублікував у Twitter.

Киличдароглу зазначив, що росіяни стоять за "монтажами, змовами, діпфейками і записами", які вчора були викриті в Туреччині.

"Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави. Ми, як і раніше, виступаємо за співпрацю і дружбу", – написав він.

Нагадаємо, перший тур парламентських та президентських виборів у Туреччині відбудеться вже цієї неділі, 14 травня.