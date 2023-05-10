Про це повідомляє POLITICO.

Напередодні президентських виборів Ердоган на 45% підвищив заробітну плату для 700 тис. державних службовців. Тепер мінімальна зарплата турецького держслужбовця - 15 тис. турецьких лір (приблизно 700 євро).

"Оголошення розглядається як крок, спрямований на залучення виборців у напружені виборчі перегони, де домінує економіка. Економічна політика Ердогана, яка колись була однією з його головних переваг, непопулярна в основному через високу інфляцію та падіння ліри", - вважають експерти.

Вибори президента Туреччини заплановані на 14 травня 2023 року.