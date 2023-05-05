Турецька опозиція заявила про ризик насильства в разі перемоги Кілічдароглу та просить громадян залишатися вдома в ніч після виборів
Кандидат у президенти від турецького опозиційного альянсу закликав громадян не виходити на вулиці в ніч з 14 на 15 травня та не радіти його перемозі, щоб уникнути ризику зіткнення з елементами, які лояльні чинному уряду
Про це повідомляють у Bloomberg.
Кандидат у президенти від турецького опозиційного альянсу закликав громадян залишатися вдома, якщо він переможе на виборах наступного тижня, щоб уникнути ризику зіткнення з "озброєними елементами", лояльними до уряду Реджепа Таїпа Ердогана.
Кемаль Кілічдароглу зробив різке попередження під час інтерв'ю телеканалу KRT увечері 4 травня, що відображає ступінь поляризації у турецькому суспільстві. Оскільки найширший в історії альянс опозиційних партій країни готується до гострого голосування 14 травня.
"Коли ми переможемо в ніч виборів, усі наші громадяни повинні залишатися вдома, а не радіти на вулицях. Деякі люди можуть викликати проблеми, деякі люди можуть бути спровоковані, тому що озброєні елементи можуть вийти на вулиці", - сказав Кілічдароглу.
Також він додав, що опозиція має розвідувальні дані, які свідчать про те, що вона може стати мішенню у соціальних мережах за допомогою підроблених відео чи голосових записів.
"Вони можуть здійснювати негативну пропаганду, змінюючи звук і зображення. Ми дізналися, що вони уклали угоди з деякими хакерами з-за кордону та здійснювали платежі у біткойнах", - розказав Кемаль Кілічдароглу.
- 4 травня заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що Кемаль Кілічдароглу має усі шанси виграти президентські вибори в Туреччині
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