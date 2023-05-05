Про це повідомляють у Bloomberg.



Кандидат у президенти від турецького опозиційного альянсу закликав громадян залишатися вдома, якщо він переможе на виборах наступного тижня, щоб уникнути ризику зіткнення з "озброєними елементами", лояльними до уряду Реджепа Таїпа Ердогана.



Кемаль Кілічдароглу зробив різке попередження під час інтерв'ю телеканалу KRT увечері 4 травня, що відображає ступінь поляризації у турецькому суспільстві. Оскільки найширший в історії альянс опозиційних партій країни готується до гострого голосування 14 травня.



"Коли ми переможемо в ніч виборів, усі наші громадяни повинні залишатися вдома, а не радіти на вулицях. Деякі люди можуть викликати проблеми, деякі люди можуть бути спровоковані, тому що озброєні елементи можуть вийти на вулиці", - сказав Кілічдароглу.



Також він додав, що опозиція має розвідувальні дані, які свідчать про те, що вона може стати мішенню у соціальних мережах за допомогою підроблених відео чи голосових записів.



"Вони можуть здійснювати негативну пропаганду, змінюючи звук і зображення. Ми дізналися, що вони уклали угоди з деякими хакерами з-за кордону та здійснювали платежі у біткойнах", - розказав Кемаль Кілічдароглу.

4 травня заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що Кемаль Кілічдароглу має усі шанси виграти президентські вибори в Туреччині