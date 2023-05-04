Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Кемаля Киличдароглу є шанс виграти президентські вибори. Наразі розрив не збільшується, розрив стабільний. Зменшується кількість людей, які ще не визначилися. Таких людей було багато серед молоді. Розрив впевнений, від 3 % до 5 %. Скоріш за все відбудеться другий тур. Киличдароглу має шанс виграти вибори президента Туреччини з перевагою у 5%. Такі результати й такі рейтинги вперше в електоральній історії Ердогана", - підкреслив Данилов.