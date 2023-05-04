Опонент Ердогана на виборах президента Туреччини Киличдароглу має шанс виграти з перевагою у 5%, - дослідник Близького Сходу Данилов
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що Кемаль Киличдароглу має усі шанси виграти президентські вибори в Туреччині
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Кемаля Киличдароглу є шанс виграти президентські вибори. Наразі розрив не збільшується, розрив стабільний. Зменшується кількість людей, які ще не визначилися. Таких людей було багато серед молоді. Розрив впевнений, від 3 % до 5 %. Скоріш за все відбудеться другий тур. Киличдароглу має шанс виграти вибори президента Туреччини з перевагою у 5%. Такі результати й такі рейтинги вперше в електоральній історії Ердогана", - підкреслив Данилов.
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