РФ захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час літнього контрнаступу, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що РФ захопила цю територію, ймовірно, через те, що українські захисники відійшли на більш придатні для оборони позиції поблизу Роботиного на зиму.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 27 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Вербового (9 км на схід від Роботиного)", - йдеться у повідомленні.

ISW припускає, що захоплення Україною прилеглих позицій у серпні 2023 року було тактично значущим, оскільки це могло дозволити українським силам почати діяти повз найщільніші російські мінні поля та подальші російські оборонні шари. Проте аналітики кажуть, що ці позиції для російських сил є особливо важливими.

"Нещодавні успіхи Росії в західній Запорізькій області підтверджують оцінку ISW про те, що поточна позиційна війна в Україні не є стабільним глухим кутом, оскільки поточний баланс може змінитися в будь-яку сторону через рішення, прийняті на Заході або в Росії, і обмежені прибутки Росії можуть стати значними, особливо якщо Захід припинить військову допомогу Україні", - додали аналітики.